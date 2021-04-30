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Osmaneli ilçesi girişinde denetimler sıklaştırıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi girişinde, 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlaması ile birlikte denetimler sıklaştırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi girişinde, 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlaması ile birlikte denetimler sıklaştırıldı.


Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dün saat 19.00 da, ilçe girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında gelen araçlarda bulunan sürücü ve vatandaşların kapanmadan muaf olup olmadıkları konusunda belgelerini kontrol etti. Muaf olan vatandaşlar yollarına devam ederken, belgeleri olmayan vatandaşlar ise gerekli uyarılar yapılarak evlerine geri gönderildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre bu denetimlerin 17 gün boyunca sıkı bir şekilde kontrolleri devam edeceği öğrenildi

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