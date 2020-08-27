Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinden çocuklar için yeni proje

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından hazırlanan "Çocuk Gündüz Bakımevi" projesi Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaptığı projeler ile adından söz ettiren Kadın Girişimciler Kooperatifi bir projeye daha imza attı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de desteklenen ve çalışan kadınların çocuklarını rahatlıkla ve güvenle bırakacakları "Çocuk Gündüz Bakımevi" projesini Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta'ya teslim etti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Osmaneli hedeflerine ulaşıyor"

Başkan Münür Şahin, çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için gerçekleştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız projelerimizin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ederek, "Osmaneli Belediyesi her konuda olduğu gibi çocuklar üzerindeki projeleri ile örnek belediyecilik sergilemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Osmaneli hedeflerine ulaşıyor. Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimiz yöresel ürün üretim ve pazarlanması ile başlayan faaliyetlerini, yeni konular ekleyerek sürdürüyor" dedi.