İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinden çocuklar için yeni proje

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından hazırlanan "Çocuk Gündüz Bakımevi" projesi Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından hazırlanan "Çocuk Gündüz Bakımevi" projesi Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildi.


Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaptığı projeler ile adından söz ettiren Kadın Girişimciler Kooperatifi bir projeye daha imza attı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de desteklenen ve çalışan kadınların çocuklarını rahatlıkla ve güvenle bırakacakları "Çocuk Gündüz Bakımevi" projesini Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta'ya teslim etti.


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Osmaneli hedeflerine ulaşıyor"


Başkan Münür Şahin, çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için gerçekleştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız projelerimizin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ederek, "Osmaneli Belediyesi her konuda olduğu gibi çocuklar üzerindeki projeleri ile örnek belediyecilik sergilemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Osmaneli hedeflerine ulaşıyor. Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimiz yöresel ürün üretim ve pazarlanması ile başlayan faaliyetlerini, yeni konular ekleyerek sürdürüyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.