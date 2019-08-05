Osmaneli kamp yapacak takımların tercihi oldu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kampı sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir, Altınordu ve birçok U15 alt yapı takımı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamp yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Belediyesi olarak 2014 yılından bu güne spora ve tesisleşmeye büyük yatırımlar yaptık. Çoğu ilde olmayan tesislere sahibiz. Spor tesisi yatırımlarına bu dönemde de devam ediyoruz. Özellikle İstanbul kulüpleri Osmaneli'ni kamp merkezi gibi kabul ettiler. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kampı sonrası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir, Altınordu ve birçok U15 alt yapı takımı ilçemizde olacak. Şuan ki kamp konuğumuz İstanbul Güngören Güneştepe Spor alt yapı takımı. 1308 Belediye Sporumuzla antrenman maçları yapan takımımıza Osmaneli'ni tercihleri için teşekkür ediyoruz” dedi.