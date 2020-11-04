Osmaneli Kaymakamı Ünal'dan köy ziyaretleri

İlk olarak Soğcakpınar köyünü ziyaret eden Kaymakam Ünal, Muhtar Aydın Erol'dan köy hakkında bilgi aldı. Ardından vatandaşla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Ünal, sırasıyla diğer köylerde incelemelerde bulunup köyler hakkında muhtarlardan bilgi alıp vatandaşların sorunlarını dinledi bir süre sohbet etti.

Halkın ve köylerin sorunlarını yerinde görüp ve dinlediklerini ifade eden Kaymakam Yüksel Ünal, "Köylerimizin sorunlarını yerinde görüp muhtarlarımızdan köyler hakkında bilgi aldıktan sonra köy sakinleri ile sohbet ettik. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim dedi.