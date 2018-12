Osmaneli Kaymakamı Yavuz Mobese Kameralarını İnceledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen günlerde şehrin belli noktalarında faaliyete giren MOBESE sistemi, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz tarafından incelendi.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek MOBESE hakkında bilgi alarak uygulamanın faaliyete girmesinin önemini vurguladı. İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan, Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı ile birlikte inceleme yapan Kaymakam Yavuz, "Osmaneli'de MOBESE olarak bilinen Entegre Güvenlik Kameralarıyla güvenlik sağlanmaya başlandı. Asayişte olduğu gibi trafikte de MOBESE sisteminden faydalanıyoruz. Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği kanunların kendilerine verdiği teknolojiyi kullanıyorlar. Buradaki amaç can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Amacımız insanlara ceza kesmek değil onların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Trafik cezalarının yanında diğer uygulamalarımız da devam ediyor. MOBESE sistemi tüm Türkiye' de olduğu gibi ilçemizde de faaliyete girdi. Bundan faydalanmamak olmaz. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek açısından burada bir incelemede bulunduk. Vatandaşlarımızın sadece MOBESE olan yerlerde değil diğer yerlerde de trafik kurallarına uyması çok önemli. Bu da şehir içinde bile olsa emniyet kemerinin önemini ortaya çıkarıyor. Kısa mesafeye gideceğim diyerek emniyet kemerini takmamak bazen çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Siz yolda giderken bir başka araç gelip size çarpabilir. Emniyet kemeriniz takılı olursa kazayı daha az yarayla atlatmanız muhtemeldir. Bir kere daha ifade edeyim ki emniyetimiz sadece MOBESE ile ilgilenip ceza kesmiyor. Eğer öyle olsaydı her gün birçok kişiye ceza kesilirdi. Gerekli zamanlarda bu uygulama yapılıyor. Bununla birlikte emniyetimizin diğer çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Kaymakam Yavuz, MOBESE odasında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ziyaretini tamamladı.