Osmaneli Müftülüğünden kur'an kursları yararına kermes

Bilecik'in Osmaneli İlçe Müftülüğü tarafından kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü personeli tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kermes programı yapılan duanın ardından açıldı. Burada açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Münür Şahin “Kermesler dayanışmanın, yardımın, birlik ve beraberliğimizin güzel bir örneğidir. Kermes açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kermesin hazırlanmasında emeği olan paydaşlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

Kaymakam Naif Yavuz ise "Bu kermeste el emeği göz nuru olan malzemelerin yapılmasında bu hale getirilmesinde başta hanımlarımız olmak üzere duyarlı insanlarımızın destekleri ile bu kermeste elde edilecek olan gelir ile bu kurslarımızın kısmen de olsa eksiklikleri giderilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

TOKİ konutları önünde düzenlenen kermes açılışına Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, kurum müdürleri, kur'an kursu öğreticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kermesi gezen protokole ve misafirlere yöresel yiyeceklerden ikram edildi. Yapılan ikramlardan sonra misafirler kermesi gezerek alışveriş yaptılar. Kermesinin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtildi.