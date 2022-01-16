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Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.


Osmaneli ilçesinde yaşayan vatandaşlar haftanın son gününe beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının etkisiyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, eşsiz manzaraların tadını çıkaran vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşanlar, uzun süredir beklenen kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Öte yandan, yağışın yüksek kesimlerde akşama kadar sürmesi bekleniyor.


Sabah saatlerinden itibaren Osmaneli Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken kar ve buzları temizlemeye başladı.

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