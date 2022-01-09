Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çeşmeci 3'üncü kez güven tazeledi

Osmaneli Belediyesi Göksu Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık seçimine tek listeyle katılan mevcut Başkan Emin Çeşmeci, oda üyelerinin çoğunluğunun oylarını alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek aday olduğu seçimde konuşan Çeşmeci, “İçinizden biri olarak siz şoför arkadaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Görev süremiz içerisinde şoförlerimizin sıkıntılarını çözmek için ve değerli üyelerimizin haklarını ön planda tutmaya gayret gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Üyelerimizin bizlere yeniden görev ve sorumluluk vermesi onur vericidir. Ben ve ekibim bu sorumluluk bilinci içerisinde şoför arkadaşlarımızın sorunlarına çare bulmaya devam edeceğiz. Ayrıca oda olarak kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bizlere güvenen, değer veren arkadaşlarımızı mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Genel kurula Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Birlik Başkanı Halit Gölcan, Osmaneli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Minibüsçüler Odası Başkanı Serkan Gür, siyasi parti başkanları ve üyeler katıldı.