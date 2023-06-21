Osmaneli yaylaları sulanıyor, tarımsal üretim katlanıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Hisarcık, Adliye ve Boyunkaya köylerinin arazi sulama ve hayvan içme suyu göletleri tamamlanarak hizmete alındı.

Osmaneli ilçesinde tarımsal ve hayvansal üretime büyük katkı sağlayacak 6 gölet devlet millet iş birliğiyle yapılarak kullanıma açıldı. Bilecik Valiliği, BEBKA, Osmaneli Belediyesi, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü ve köy muhtarlıklarının destekleriyle hayata geçirilen 6 göletle çiftçilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sulama işlemlerinde ve mera hayvanları içme suyunda kullanılacağı belirtildi. Yapılan göletlerin yaklaşık 3 bin dönüm arazinin su ihtiyacını karşılanacağının altını çizen Vali Kızılkaya; “Göletlerimizin bulunduğu yaylamız önceleri elverişsiz bir araziyken Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün alanında uzman mühendisleri ve personelinin titiz çalışması sonucu ıslah edilerek verimli bir mera haline dönüştürüldü. Bizler de bununla yetinmeyerek Bilecik'imizde hayvancılığın daha da gelişmesi adına kolları sıvayarak bu bölgeye 6 tane gölet yapımına başladık. Bugün geldiğimiz noktada sulanarak daha da verimli hale gelen ve hayvanlarımız için oldukça kullanışlı bir merayı memleketimize kazandırmış olduk. Hem de yerli ve milli imkanlarla üretilen güneş enerji panelleri sayesinde suyu kullanırken elektrik maliyetini sıfıra indirdik. Böylece güneşten aldığımız güçle 3.000 dönüm araziyi sulayarak üreticimize yılda 9 milyon TL gibi bir kazanç sağlamayı hedefledik.” ifadelerini kullanarak Bilecik'e hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş'ın yaptığı dua sonrasında bölge halkının kullanacağı gölet hizmete açıldı.

Düzenlenen törene, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Kaymakam Yüksel Ünal, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş Bilecik İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.