Osmaneli Yeni TOKİ Projesi'nde sona yaklaşıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İstanbul Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nı (TOKİ) ziyaret ederek Osmaneli Yeni TOKİ Projesi çalışmaları konusunda görüşmelerde bulundu.

Başkan Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Osmaneli'nde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un onayladığı 400 konutluk TOKİ projemiz için devam eden çalışmalar için İmar Müdürümüz Ayşegül Damkacı, Harita Teknikeri Samet Efe ile birlikte İstanbul TOKİ'yi ziyaret ettik. İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Bedri Sinan Gül ve Şehir Plancısı Hamza Çakan ile proje konusunda gelinen nokta ve öneriler görüştük. Osmaneli konut ihtiyacı için çok önemsediğimiz proje için yol haritası konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu" dedi.