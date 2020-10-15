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Osmaneli'de 4 köyün içme suyu isale hattını yenileme ihalesi yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı 4 köyün içme suyu isale hattı yenileme ihalesi yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 4 köyün içme suyu isale hattı yenileme ihalesi yapıldı.


Köydes Projesi kapsamında Kaymakam Yüksel Ünal Başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından Büyükyenice, Adliye, Orhaniye ve Oğulpaşa Köylerinin İçme Suyu İsale Hattı Yenileme ihalesi kapalı zarf usulü yapıldı. Osmaneli Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Yüksel Ünal, Özel İdare Muhasebe Müdürü Üzeyir Elmas, İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur, muhtarlar ve firma yetkileleri katıldı.


Gerekli ilgiyi gösteren firmalara teşekkür eden Kaymakam Yüksel Ünal, "Köylerimizin sorunlarını elimizdeki imkanlar ölçüsünde çözmeye çalışıyoruz. Son zamanlar da havaların kurak gitmesinden dolayı 4 köyümüzdeki içme sularının azaldığını gördük. Vatandaşlarımız köylerin de susuzluk yaşamasınlar diye içme suyu yapım işleri birkaç ay içinde tamamlanarak çözüme kavuşturulacaktır" dedi.

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