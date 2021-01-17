Osmaneli'de denetimler aralıksız sürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri hafta sonu kısıtlama kurallarının uygulanması için yağmur, kar demeden çalışmalarına devam ediyor.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde olduğu gibi ilçede de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi için yoğun mesai harcıyor. Korona virüs (Covit-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevlerini yağmur, kar demeden aralıksız sürdürüyor. Korona virüs vaka sayılarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaneli'nde de düşüşe geçtiği bu günlerde vatandaşların rehavete kapılmaması ve sokağa mazeretsiz çıkıp dolaşanlara karşı ekipler uygulamalar yaparak, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.