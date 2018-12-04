Osmaneli'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet içmeler tesislerinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, engelliler ve aileleri katıldı. Her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Münür Şahin açılışta yaptığı konuşmada, "Yaşantımızın akışı kontrolümüz altında değildir. Herkes engelli olma potansiyeline sahiptir. Bu sorun, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar ele alınması gereken bir konudur. Diğer bir deyişle toplumumuza düşen en büyük vazife, engelli vatandaşlarımızın hiçbir engele takılmadan hayatlarını idare ettirebilmelerini sağlamaktır. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarihtir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Kaymakam Yavuz ise “Biz şuna inanıyoruz, en değerli yatırımımız insanlığa olan yatırım olduğuna inanıyoruz ve bu insanlığa yapılan yatırımın insanlığa ve engelli vatandaşımıza en güzel şekilde sahip çıkmaktır. Dünden bugüne kadar tarih boyunca bizler engelli vatandaşlarımızın her alanda yanında bulunduk bulunmaya da devam edeceğiz. Futbolda, sanatta, yüzmede, voleybolda ve aklınıza gelen bütün alanlarda engelli vatandaşlarımızın çok ileri derecede yol aldığını hepimiz görmekteyiz, yeter ki bizler engelli vatandaşlarımızın maddi ve manevi her alanda yanında olalım ve onları destekleyelim. Engellilik hepimizin başına gelebilecek durumdayız ve de hepimiz birer engelli adayıyız, özellikle bu hükümet döneminde engelli vatandaşlarımıza o kadar güzel hizmetler yapıldı ki bundan dolayı hiçbir engelli vatandaşımız kendini yalnız hissetmemektedir" dedi.

Engelli vatandaşlar, öğrenciler ve aileleri, bu özel günde kendilerini unutmayan ve dayanışma için bir araya getiren Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin'e teşekkür etti. Düzenlenen etkinlik sonrası çalan müziğe eşlik eden engelli öğrenciler ve aileleri gönüllerince eğlendi.