Osmaneli'de 'Dünya Yetimler Günü' programı düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın organizasyonunda düzenlenen iftar yemeğine; Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Hakime Sıdıka Ersoy, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hicran Çakmak, il genel meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ve yetim çocuk aileleri katıldı.

Çocuklarla bir araya gelip bir süre sohbet eden Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, çocuklarla aynı masada iftar yemeği yedi. Düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Şahin, “Hiç mahzun olmayın, devletimiz, belediyemiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler kocaman bir aileyiz. Bizler buradaki kardeşlerimizi elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Allah kimseyi yetim bırakmasın. İnsan bazen annesinden bazen de babasından yetim kalır. Bana göre en büyük yetimlik insanın devletinin olmayışıdır. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Ömrümüz ve imkanımız yettikçe sizlere destek olacağız” dedi.

Türkiye'de hiç kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Kaymakam Ünal, "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle çocuklarımıza için bir nebze olsun farklı bir atmosfer oluşturabiliyorsak bunun memnuniyeti bizlere yeter. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimse yalnız ve kimsesiz değildir. Bizler devletimizin tüm imkanlarını kullanarak her zaman evlatlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.