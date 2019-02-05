Osmaneli'de ev yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi sonuncunda büyümeden söndürüldü.

İlçenin Camikebir mahallesinde Mehmet Kumru'ya ait tek katlı ev de henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Hızla müdahale edilen yangın kısa sürede büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında evin bir odası ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Tamamen söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar medyana geldi.