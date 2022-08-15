Osmaneli'de ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilk defa yetiştirilen tropikal ejder meyvesinin hasadı, Osmaneli Kaymakam Vekili Öznur Güler eşliğinde gerçekleştirildi.

Osmaneli'de ilk defa toprakla buluşturulan tropikal ejder meyvesinde hasat sevinci yaşandı. Osmaneli Kaymakam Vekili Öznur Güler, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ile birlikte hasada katılarak, üretim yapan Kıbrıs Gazisi Celal Talih ve oğlu Ahmet Talih'ten ürün hakkında bilgi aldı. Güler, ilçede üretim çeşitliliğini arttıran çiftçileri tebrik etti. Üreticilerin başarısını kutlayan Güler, her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını vurguladı.