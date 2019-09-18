Osmaneli'de İlköğretim Haftası kutlamaları

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'İlköğretim Haftası' münasebetiyle bir tören düzenlendi.

İlk tören Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdür Mahmut Ekinci tarafından çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasın ardından sona erdi. Daha sonra program Osmaneli İlkokulu bahçesinde devam etti. Programda Osmaneli İlkokulu Okulu Müdürü Şenol Altıntaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Altıntaş, ülkenin kalkınmasında en önemli unsurun iyi yetişmiş, kaliteli insan gücü olduğunu belirterek "Üreten, sosyal sorumluluk sahibi, ülkemizin kaynaklarını en iyi şekilde toplum yararına kullanan bireylerin yetişmesi biz eğitimcilerin en önemli hedefidir. Okulumuz, öncelikli olarak iyi bir insan, üreten, başarılı, idealist, sorumlu bireyleri topluma kazandırmak hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir. Büyük önder Atatürk'ün 'En mühim ve öncelikli işimiz eğitim meselesidir. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır; ya da bir esaret ve sefalete terk eder' diyerek, milletlerin hayatında eğitimin anlam ve önemini işaret etmiştir. Bu işareti alan ve kurum kültürü ile çalışmalarına devam eden, öğretmen, eğitim çalışanları ve gönüllü sivil toplum üyelerimizin bir ekip anlayışı ile 'en iyi eğitimi sunma, bizlere emanet edilmiş olan geleceğimizin mimarı olacak ve gelecekte bizleri hür, müstakil, şanlı bir cemiyet halinde yaşatmalarını beklediğimiz öğrencilerimizi topluma geçmişte olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da kazandırmak için büyük bir gayretin içinde olacağız" dedi.

Daha sonra törende konuşan Kaymakam Naif Yavuz, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek "Çocuklarımızın eğitimine hayatlarını adayan öğretmenlerimize, geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımıza ve onların değerli ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Program, ilkokul öğrencilerinin şiir okumaları ve halk oyunları gösterilerinin ardından bu yıl okula yeni başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencilerinin çeşitli hediyeler vererek 'Hoş geldiniz' karşılamalarıyla sona erdi. Programa; Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdür Mahmut Ekinci, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.