İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaneli'de Korona virüs Covid-19 tedbirler üst seviyede

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor. Korona virüs Covid-19 hakkında uyarılarda bulunuyor.


Korona virüs Covid-19 nedeniyle Bilecik Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında Osmaneli ilçe girişlerinde bulunan jandarma denetleme noktalarında araçlar durduruluyor. İlçeye gelen araçlar Jandarma ekipleri tarafından kontrol edilip 65 yaş ve üstü vatandaşlar olup olmadığı ve toplu taşıma araçlarının da kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol edilirken, jandarma ekipleri, maske ve eldiven giyerek sürücüleri uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda sürücü ve yolculara bilgi verdi.


İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, yapılan denetimleri yerinde inceledi. Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.


Kontrol noktalarından geçen vatandaşlar ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.