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Osmaneli'de kuşlar için üretilen yuvalar ağaçlara yerleştirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi.


Yaz ve kış aylarında şehir içi ve şehir dışından yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Osmaneli'de kent merkezi ve Sakarya Nehri kenarında bulunan çınar ve çam ağaçlarına kuş yuvaları yerleştirildi. Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemiz bünyesindeki veteriner, sağlık işleri ve itfaiye müdürlükleri ekipleri tarafından kış aylarında kuşların olumsuz hava şartlarından korunmasını sağlamak amacıyla ahşap kuş kafesi yerleştirildi. Ağaçlara konulan kuş kafeslerinin içerisine ekipler tarafından kuşların kış mevsiminde aç kalmamaları için yem bırakıldı" denildi.

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