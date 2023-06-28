Osmaneli'de protokol bayramlaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ile protokol ve vatandaşlar bayram namazı sonrası Fatih caminde bayramlaştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ile protokol ve vatandaşlar bayram namazı sonrası Fatih Camii'nde bayramlaştı.

Kurban Bayram namazı sonrası Fatih Camii'nde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Hacı Bekir Aras ile kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ünal Bayram namazı çıkışında vatandaşlar ile bayramlaşarak sohbet etti. Dostluk, kardeşlik ve barış temennilerinde bulunulan Kurban Bayramı kutlamalarında, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kaymakam Ünal, “Bayramların sevgi ve bütünlüğü simgelediğini ifade ederek bayramların küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu belirtti. Bayram dönemlerinde trafik akışının hem şehir içlerinde, hem de karayollarında oldukça arttığını ifade eden Kaymakam Ünal, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler acılara dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

Protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek, polis memurlarıyla bayramlaştı. Emniyet Müdürlüğünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçildi. Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin, Cumhuriyet Savcısı Küçükdağ ve protokol karakolda askerlerle bayramlaşarak askerlerle sohbet etti. İlçe protokolü ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek aileler ile bayramlaşıp sohbet ettiler.