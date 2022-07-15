Osmaneli'de şehitlikler ziyaret edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilçe şehitliğinde dualar edilerek, şehit mezarlarına kırmızı güller bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ayşe Göllü Camii imam hatibi tarafından dua edildi. Tören Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin'in şehit mezarlarını ziyaret ederek kırmızı gül bırakılmasıyla sona erdi. Şehitlik ziyaretinin ardından Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı ile Rüstem Paşa Camii'nde cuma namazı öncesi tüm şehitler için ilçe müftülüğü personelince Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Namaz çıkışı vatandaşlara Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanan pilav ve ayran ikram edildi.