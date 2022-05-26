Osmaneli'de "Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu" başladı

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Osmaneli Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu" başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tarih Bölüm Başkanlığı ve Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Osmaneli Belediyesi ortaklığında gerçekleşen Osmaneli (Lefke) Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu başladı.Necla Hanım Konağı'nda düzenlenen açılış programında konuşan Sempozyum Düzenleme Heyeti Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Osmaneli'nin tarihsel serüveni hakkında katılımcıları bilgilendirdi. daha sonra konuşan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında yapılan iş birliğine değindi.

Rektör Beydemir, "Bilecik'in "Kuruluş ve kurtuluşun şehri" olarak adlandırılmasında hem Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden var oluşunu kapsayan derin bir mana içerdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Obadan beyliğe, beylikten devlete ve nihayetinde de bir cihan imparatorluğuna uzanan Osmanlı öyküsü bu topraklarda kaleme alınmış ve ilimiz 'kuruluş' simgesi olmuştur. Milli Mücadele'nin de yine bu topraklarda çetin mücadeleler sonucu zaferle taçlanması ise kentimizi 'Kurtuluşun Şehri' yapmıştır. Tarihi Osmaneli konakları ise Türk mimarisinin seçkin örneklerini bizlere sunmaktadır. Bu konaklar, mimari örnekleri oluşturmanın yanı sıra tarihi dokusu ve anıları ile tarihimize ışık tutmaktadırlar. Osmaneli Belediyemiz ile yaptığımız protokoller çerçevesinde 'Kelemcioğlu' ve 'Necla Hanım' konaklarının Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerimize tahsisini sağladık. Bu konaklarda geleceğin aşçılarını yetiştirmekten ve Osmaneli ilçemizin gastronomi turizmine katkı sağlamaktan dolayı duymuş olduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim" dedi.

Düzenlenen Sempozyuma, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Şeyh Edabali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkanı Münür Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.