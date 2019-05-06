Osmaneli'de Trafik Haftası etkinlikleri

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı “Trafik Haftası her yıl Mayıs ayının ilk haftasına denk gelmekte ve bu tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu haftada seminerler ve eğitimler verilir, tüm kamu, kurum ve kuruluşlara afişler, broşürler ve etiketler yapıştırılır. İlçedeki tüm okullara gittik Öğrencilerimize trafik kuralları hakkında bilgiler verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi ilkokulunda düzenlenen seminerde görevli olan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Polisi Memuru Mustafa Bozkurt ve Jandarma trafik personeli Orhan Karapınar öğrenciler ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi ile birlik te öncelik yayanın sloganı ile Öğrencilere trafik kurallarını bir kez daha anımsatan Bozkurt, karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilk yardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kuralları öğrenciler anlattı. Öğrencilere ayrıca trafik kurallarının önemi hakkında yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verildi. Trafik lambalarına uyulması konusunda öğrencilerin velilerini uyarmalarını isteyen polis memuru Bozkurt ve jandarma trafik personeli Karapınar, bu konuda öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra soru cevap bölümüne geçilerek program sona erdi.