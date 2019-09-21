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Osmaneli'de uyuşturucu satan karı koca tutuklandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Osmaneli ilçe merkezinde meydana geldi. Osmaneli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli'ne Sakarya'nın Pamukova ilçesinden E.E ve H.E isimli karı kocanın uyuşturucu madde satmaya geldiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Titiz çalışmaları sonucu karı kocayı takibe alan ekipler, bir süre sonra operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirdi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirilen karı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmaneli Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan E.E ve H.E., Bilecik M tipi cezaevine sevk edildi.

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