Osmaneli'deki başıboş ve sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlike görüşüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan başıboş ve sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlike, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplantıyla ele alındı.

Düzenlenen toplantıya, Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, Müdür Yardımcısı Komiser Yalçın Avcı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Serkan Diker, Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, belediye veterinerleri ve mahalle muhtarları katıldı. Son zamanlarda ilçe merkezinde tehdit haline gelen ve sayıları oldukça artan başıboş köpekler konusunda gelen vatandaş şikâyetleri masaya yatırıldı. Toplantıda kurumlara mevzuatla yetki ve sorumluluk verilen hususlar görüşüldü, sorunun sadece tek taraflı olarak ele alınamayacağı, mevcut köpeklerin toplatılarak kayıt altına alınması, ilaçlama, aşılama ve kısırlaştırma yapılmasının gerekliliği dile getirildi. Ayrıca, civar yerleşim yerlerinden başıboş köpeklerin ilçe merkezine getirilerek bırakılmasının hayvan potansiyelini daha da artırdığı tespiti yapılarak, bu konuda yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Sahipsiz köpeklerin yanı sıra sahipli köpeklerin de tasmasız ve başıboş bırakılmasının sokaktaki hayvan sayısını artırdığı, bu konuda halkın uyarılıp, bilinçlendirilmesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Emniyet Müdür Vekili Özgan “İlgili kanuna göre, gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır, ayrıca mahalle muhtarları ve vatandaşlar, ilgili kanun hükümlerini ihlal edenler ile karşılaşmaları halin de 155 polis imdat hattını ve belediye yetkililerini arayarak bildirmeleri ve sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur" dedi.

Özgan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14. maddesinin l bendinde, Pitbull, Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır" diye belirtti.

Özellikle ilçe merkezinde görülen ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen başıboş ve sahipsiz köpeklerle ilgili tüm ilgililerin görev ve sorumluluklarının belirlenerek, sorunun giderilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.