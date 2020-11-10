Osmaneli'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledi.

Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtı önündeki tören Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'de ise ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşu yapılırken, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Programda daha sonra gelen misafirlere slâyt gösterisi yapılarak Atatürk'ün hayatı anlatıldı. 75. Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. 10 Kasım'la ilgili okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle program sona erdi.