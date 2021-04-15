Osmaneli'nde 3 jandarma personeline takdir belgesi verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, adli ve asayiş olaylarıyla ilgili özverili çalışmalara imza atan 3 jandarma personeli Cumhuriyet Savcıları tarafından ödüllendirildi.

İlçe Adliye binasında düzenlenen başarı belge törenine, Cumhuriyet savcıları Caner Özler, Onur Can Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Jandarma Astsubay Kerem Keler, Jandarma Astsubay Emre Sağlam katıldı. Cumhuriyet Savcıları Özler ve Sezer, 3 jandarma personeli ‘Takdir Belgesi' ile taltif edip, adli ve asayiş olayları başta olmak üzere özverili ve titiz çalışmalarından dolayı kutladı.

Cumhuriyet savcıları Özler ve Sezer, ”İlçemizin huzur ve güvenini sağlanmasında kendi sorumluluk alanlarında asayiş ve adli olaylar başta olmak üzere özverili çalışmaları ve örnek davranışlarından dolayı 3 jandarma personelimize takdir belgesi ile takdir edilenleri ve tüm jandarma personellerine görevlerinde başarılar diliyoruz” dediler.