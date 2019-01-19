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Osmaneli'nde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Olay, Camicedit mahallesinde ikamet eden Recep ve Mustafa Topçu kardeşlere ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması ile büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, binanın çatı katında maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.

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