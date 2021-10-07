Osmaneli'nde domates üreticinin yüzünü güldürdü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Yaylası ve Mekece-İznik vadisinde şeftaliden sonra en çok domates üretimi yapıldığı belirterek, "Domates oldukça iyi fiyattan alıcı buluyor. Domates üreticisinin bu yıl yüzü güldü" dedi.

Başkan Şahin, ilçeye bağlı köylerde üreticileri ziyaret ederek, hasatları hakkında bilgi aldı. Havaların serin gitmesi domatesin kızarmasını geciktiğini anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli Yaylası ve Mekece-İznik vadisinde şeftaliden sonra en çok domates üretimi yapılıyor. Domates oldukça iyi fiyattan alıcı buluyor. Çiftçimiz fiyattan memnun, ancak havaların serin gitmesi domatesin kızarmasını geciktiriyor. Havaların ısınması ile birlikte domates sezonunun inşallah Kasım ayı sonuna kadar devam etmesini ve çiftçimizin bu iyi fiyatlarla hedeflediği gelirin üzerinde kazanç elde etmesi için Allah'a dua ediyoruz. Karpuz, kavun, şeftali gibi ürünlerimizde çiftçimiz güzel kazançlar elde etti. Çok iyi fiyatlarla başlatan domates üreticisinin de yüzü gülecek” dedi.