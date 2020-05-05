Osmaneli'nde fırınlar denetlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Ramazan soflarının vazgeçilmesi olan Ramazan pidesi denetimi yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlarda Ramazan pidesi gramaj denetimi yapıldı. Ayrıca fırınlarda saat 18:00'den sonra üretim yapılıp yapılmadığına da bakılırken, iş yeri sahiplerini Korona virüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında uyarılar yapıldı.