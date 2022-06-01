Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle sergi açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri ve el sanatları sergisi düzenlendi.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Elmas “1-7 Haziran 2022 tarihleri arası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendiğinden Osmaneli Halk Eğitim Merkezimizce 1 Eylülden bugüne kadar 10 okuma kursumuzda 23 kursiyerimize, 105 genel kurs bünyesin de bin 708 kursiyerimize, 31 mesleki kurs kurslarda 615 kursiyerimize, toplamda 146 kurs ile bin 326 kadın kursiyer bin 20 erkek kursiyer olmak üzere toplam2 bin 346 kursiyerimize merkezimizde eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerde görev alan hocalarımızın önderliğinde kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan sergimizin hazırlanmasında emeği geçelere, kursiyerlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru sergisinin açılışının ardından konuşma yapan Kaymakam Ünal ise, “Hayat boyu öğrenme, örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin kazanılmasına yol açan öğrenmeyi de içermektedir. Bu yüzden hayat boyu öğrenme yaş, statü yada eğitim seviyesine bakılmaksızın okullarda üniversitelerde, evde, işte, yada toplum içinde her hangi bir yerde gerçekleştirilebilmektedir. Bugün burada Halk Eğitim Merkezimizin kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru emeklerinin sergilenmesi için bir aradayız. Serginin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi

Açılış konuşması sonrası Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesiminin yapılarak açılışı yapılan sergide, el sanatları, dikiş, nakış, giyim, takı tasarım, kurslarındaki el işi çalışmalar beğeniye sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2021- 20222 eğitim öğretim döneminde birçok branşta kurs açıldı. Sergi 7 Haziran tarihine kadar hafta içi ve mesai saat 14:0016:30 saatleri arasında Halk Eğitim Merkezi önünde ziyaret edilebilinecek.