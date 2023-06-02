Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle sergi açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri ve el sanatları sergisi düzenlendi.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim şube Müdürleri İsa Güneş, Mustafa Doğru Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, siyasi parti başkanları ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Elmas “1-7 Haziran 2023 tarihleri arası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendiğinden Osmaneli Halk Eğitim Merkezimizce 1 Eylül 2022'den bugüne kadar 3 okuma-yazma kursumuzda 7 kursiyerimize, 168 genel kurs bünyesinde 2669 kursiyerimize, 40 mesleki kurs kurslarda 709 kursiyerimize, toplamda 208 kurs ile 2153 kadın kursiyer 1225 erkek kursiyer olmak üzere toplam 3378 kursiyerimize merkezimizde eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerde görev alan hocalarımızın önderliğinde kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan sergimizin hazırlanmasında emeği geçelere, kursiyerlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin, kültürümüzde öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi. Boş vakitlerini bu tip faaliyetlere katılarak değerlendiren kursiyerleri tebrik eden Başkan Şahin, “Osmaneli Belediyesi olarak biz de kadın girişimciler kooperatifimiz marifetiyle destek veriyoruz. Ortaya harika işlerin çıktığını, alınan eğitimlerle vatandaşların iş bulduğunu ve aile bütçelerine katkı sunduğunu, sosyalleşme adına adım attığını görüyoruz. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru sergisinin açılışının ardından konuşma yapan Kaymakam Ünal ise, “Hayat boyu öğrenme, örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin kazanılmasına yol açan öğrenmeyi de içermektedir. Bu yüzden hayat boyu öğrenme yaş, statü yada eğitim seviyesine bakılmaksızın okullarda üniversitelerde, evde, işte, yada toplum içinde her hangi bir yerde gerçekleştirilebilmektedir. Bugün burada Halk Eğitim Merkezimizin kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru emeklerinin sergilenmesi için bir aradayız. Serginin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi

Açılış konuşması sonrası Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve protokol üyelerinin katılımlarıyla Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptılar. Kaymakam Ünal ve protokol üyeleri sergiyi gezerek, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Sergi, 7 Haziran tarihine kadar hafta içi ve mesai saat 14:00 ila 16:30 saatleri arasında Halk Eğitim Merkezi önünde ziyaret edilebilinecek.