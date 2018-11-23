Osmaneli'nde “Hz. Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans

Bilecik' in Osmaneli ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Hz. Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi.

Osmaneli İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen konferansın sunumunu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilci İbrahim Daş yaptı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Rüstem Paşa Camii imam Hatibi Kadir Sungurun okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansa Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

Konferansta konuşan İlçe Vaizi Serkan Yalçın “Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda işlenmek üzere ‘Hz. Peygamberimiz ve Gençlik' konusunu seçtiler. Bu hafta boyunca insanlarımızın yaşadığı her yerde bu etkinlikler devam etmektedir. Gençlik insanının hazinesidir. Gençlik insanın hayata hazırlandığı, bir yandan da kendini yetiştirdiği, aslında hem dünyasını hem de ahiretini inşa ettiği bir dönemdir. Rabbim gençlerimizi güzel yolda, Peygamber Efendimiz yolunda ömürlerini harcamayı nasip etsin. Bizim bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Peygamberimizi her yaştaki insanı örnek alma zorunluluğu var. Peygamber Efendimizi örnek alırken, çocuğumuza, çevremizdeki insanlara da örnek olma sorumluluğumuz var. Örnek alma zorunluluğumuzu ve örnek olma sorumluluğumuzu yerine getirmek gerçekten zor” dedi.