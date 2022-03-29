Osmaneli'nde kardeş iki kulüp BAL için mücadele edecek

Bilecik Amatör Ligi geçtiğimiz a ve b grubunda hafta oynanan 18'inci haftanın ardından sona erdi. Gruplarda ilk 3 sırayı alan takımlar BAL'a yükselmek için play-off grupları mücadele edecek. Bilecik Amatör Lig b grubunu lider bitiren Bilecikspor'un ardından ikincilik ve üçüncülüğü paylaşan 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor BAL için mücadele edecek. Takımlara play-off grubundan başarılar dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "BAL'a yükselme maçları için mücadele edecek takımlar belli oldu. İki grup halinde yapılan maçlar sonrası 2 grupta ilk 3 sırada yer alan Bilecikspor,1308 Osmaneli Belediyespor,Osmaneli Gençlerbirliğispor, Söğüt Spor,1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor tek devreli lig usulü Bilecik şampiyonluğu için mücadele edecek.Şampiyon olan takım Bal'a yükselme maçı oynamaya hak kazanacak. 6 takımla yapılacak finallere kalma başarısını gösteren ilçemizin iki güzide takımı 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliğisporu kutluyor, finallerde başarılar diliyorum" dedi.