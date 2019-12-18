Osmaneli'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan gazilere madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Osmaneli Kaymakamlığında düzenlenen törende, Kaymakam Naif Yavuz, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost ile birlikte ilçede Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan gazi Celal Talip, gazi Rafet Çak ve ayrıca vefat eden gazi Recai Özbey adına eşi Perihan Özbey‘e Madalya ve Berat Belgeleri verildi.

Törende konuşan Kaymakam Yavuz “1974 yılı Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılarak gösterdikleri kahramanlık mücadelesiyle gazi olan gazilerimizin ve yakınlarının madalya ve berat belgelerini onur ve gururla takdim ediyoruz. Vatanımıza fedakârca hizmet eden gazilerimize ve yakınlarına şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vesile ile ülkemizde ve sınırlarımız dışında ülkemizin bekası adına milli mücadele göstererek şehit olan tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Kahraman tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize Allah'tan sağlıklı ömürler diliyorum'' ifadelerini kullandı.