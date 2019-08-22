Osmaneli'nde "Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası" başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen "Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası" bugün başladı.

25 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Türkiye'nin çok değerli takımlarımızın U15 takımlarını ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası altyapılarımızın gelişimi için faydalı bir turnuva olur. Geleceğin yıldızlarını ilçemizde konuk etmekten ve seyircilerle buluşturmaktan duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ediyor, tüm Osmaneli halkını sizlere saygı ve sevgilerini iletiyor başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan çekilen fikstür; 1308 Osmaneli Belediye S.-Eskişehir Spor saat: 09.00 Şehitler Parkı Stadı, Beşiktaş-Sakarya Gücü saat: 11.00 Şehitler Parkı Stadı, Balıkesir -Altınordu saat: 11.00 ilçe stadı, Sakarya Gücü-Eskişehir Spor saat: 16. 00 ilçe stadı, Altınordu-Fenerbahçe Saat: 18.00 Şehitler Parkı Stadı, Beşiktaş-1308 Osmaneli Bld Spor Saat:18.00 ilçe stadı, Adana Demir Spor-Balıkesir Saat:16.00 Şehitler Parkı Stadı şeklinde oluştu.