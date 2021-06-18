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Osmaneli'nde mobil ekipler fabrikalarda çalışan işçilere Covid-19 aşısı yapıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı yapılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı yapılıyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için fabrikalarda mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklamasının ardından, Osmaneli de toplum sağlığı merkezinde bulunan mobil sağlık ekipleri harekete geçti. İlçede bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, toplum sağlığı merkezinde bulunan mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı uygulanıyor.

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