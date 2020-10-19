Osmaneli'nde Muhtarlar Günü kutlamaları

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kutlandı.

İlk olarak Osmaneli Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda, muhtarlar adına Osmaneli Muhtarlar Dernek Başkanı Sadık Dayan, Akçapınar Köy Muhtarı Ali Seyyar ve Düzmeşe Köy Muhtarı Şevki Uysal, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Selimiye Köy Muhtarı Sadık Dayan, “Sadece bulunduğu beldenin sorunlarını değil, demokrasimizin tamamını savunmak adına şehit düşerek bu vatana hizmeti en üst seviyeye taşıyan kahraman muhtarlarımızın varlığı, muhtarlarımızın sorunlarına, beklentilerine daha fazla özen göstermek noktasında bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Bu vesileyle, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen bütün muhtarlarımıza cenabı haktan rahmet diliyor, kıymetli muhtarlarımızın bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Muhtarlar Günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

"Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz"

Tören alanındaki kutlamanın ardından muhtarlar, Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Ünal, daha sonra korona virüs tedbirleri kapsamında muhtarlar ile toplantı salonuna geçildi. Muhtarları kabulünde bir konuşma yapan Kaymakam Ünal, "Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz. Vatandaşla bire bir ilgilenen, bir sokakta vatandaşın sevincini, diğer sokakta ise hüznünü paylaşan muhtarlarsınız. Tüm muhtarlarımızın bağlı bulundukları yerleşim yerlerin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve çevrelerinde de kurallara uyulmasını temenni ediyorum. Bugünün vesilesiyle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar gününüzü kutluyorum" dedi.

"Sizlerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz"

Muhtarlar daha sonra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Şahin de muhtarların gününü kutlayarak, "Aslında belediye olarak sizlerle her gün birlikteyiz. Sizlerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü sizlerde vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla seçilmiş görevlilersiniz. Sizlere de hayırlı hizmetler diliyorum" dedi.