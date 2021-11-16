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Osmaneli'nde sabah saatlerinde sis etkili oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde soğuk hava etkisini gösterirken, gece saatlerinde beliren sis sabah saatlerinde de kentin pek çok noktasında etkili oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde soğuk hava etkisini gösterirken, gece saatlerinde beliren sis sabah saatlerinde de kentin pek çok noktasında etkili oldu.


Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Osmaneli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sis ilçe merkezinde görüş mesafesini hayli düşürdü. Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede sürücüler farlarını açarak ilerlerken ilçede sisin aralıklarla etkili olacağı öğrenildi.


Osmaneli Şoförler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, ilçe merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğünü söyledi. Çeşmeci, sürücülere, yaşanan sis nedeniyle daha dikkatli olmaları ve sis lambalarını seyir halinde iken sürekli yanık olması gerektiğini hatırlattı.

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