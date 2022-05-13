Osmaneli'nde sağlıkçılar vatandaşları KKKA hastalığına karşı bilgilendirdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahaya çıkan sağlık ekipleri, Cuma pazarında vatandaşları Kırım-Kongo-Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirdi.

Osmaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık görevlileri ilçede Cuma pazarı olması münasebetiyle halkın yoğun olduğu yerlerde vatandaşlar ile bir araya geldi. Pazaryerinde vatandaşlarla bir araya gelen sağlık ekipleri, Kırım-Kongo-Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirdi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri de dağıttı. Parklarda ve Kahvehanelerde ise duvarlara halkın da okuyabilmesi için ilgili broşürlerden asıldı. Kırım-Kongo-Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına kenelerden insanlara bulaşan, virüs kaynakları bir enfeksiyon hastalığı olduğuna dikkat çeken sağlık görevlileri, vatandaşları kene ısırmasına karşı uyardı. Özellikle ilkbahar mevsiminden itibaren kene vakalarının artmaya başladığına vurgu yapan görevliler, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttükleri çalışma hakkında bilgiler verirken, Osmaneli' nin de konumu itibariyle KKKA'ya yol açan kene yönünden riskli bölgeler içerisinde olmamasına rağmen vatandaşların yine de tedbiri elden bırakmamasının önemli olduğunun altını çizdi. Sağlık görevlileri, bugünlerde tarımsal alanlarda, hayvancılık yapılan kesimlerde bulunanların yanı sıra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle insanların doğaya daha sık çıkmaya başladığına işaret ederek, bunun da kene vakalarının artmasına yol açabileceğini vurguladı. Vatandaşların kene ısırmasına karşı gereken tedbirleri alması gerektiğine dikkat çeken sağlık görevlileri, bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydettiler.

Sağlık görevlileri konuyla ilgili vatandaşlara şu uyarıları yaptı.

"Hayvanların üzerindeki keneye, hayvanların kan ve idrarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve elbiselerde kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan kene varsa eldiven, bez ya da poşet yardımıyla çıkartılmalı. Eğer kişi çıkartamıyorsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Vücudunda kene tutunan kişi 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, bulantı, ishal gibi şikayetlerden birini yaşaması halinde vakit geçirmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmelidir."