Osmaneli'nde Sarı Ulak zeytin çeşidinin deneme aşısı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde örnek seçilen bahçede bulunan zeytin ağaçlarına, Mersin Tarsus yöresine ait Sarı Ulak zeytin çeşidinin aşılaması yapıldı.

Osmaneli bölgesinde son yıllarda verimsiz veya verimi düşük, ya da istenilen kalite özelliklerine sahip olmayan zeytin ağaçlarının daha verimli ve daha kaliteli hale gelebilmesi için çalışılıyor. Bu amaçla Mersin Tarsus yöresine ait Sarı Ulak zeytin çeşidinin aşısı getirilerek Osmaneli Organize Sanayi bölgesi içinde bulunan zeytin ağaçlarına göz aşı yapılarak örnek bahçe olarak deneme yapıldı.

Konu ile açıklama yapan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal “Bölgemizde son yıllarda çiftçilerimiz ile yapmış olduğumuz toplantılarda sohbetlerde zeytinlerin verimsizliğinden, verim düşüklüğünden ve de istenilen kalitede olmadığından yakınmaktaydılar. Ben de daha önce görev yaptığım Tarsus ilçesinde Zeytin Platformu Başkanlığı yaptığım dönemde PH değeri 8'in üzerinde ve dünya birincisi olan soğuğa dayanıklı olduğunu o yöreye ait Sarı Ulak zeytin çeşidinin verimini gördüm ve biliyorum. İtalyanların Tarsus'a geldiği o dönemlerde bize bu Sarı Ulak zeytin çeşidini nasıl keşfettiğimizi sormuşlardı. İtalyanlar PH değeri 8 in üzerinde olan zeytinyağlarını kanser tedavisinde kullandıklarını söylediler. Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ticaret Borsası ile görüşmeler yaparak buradaki verimi düşük zeytin ağaçlarının cinslerini nasıl değiştire bileceğimizin istişaresini yaptık. Yaptığımız görüşmeler sonunda bize Tarsus yöresine ait ve verimi bol olan Sarı Ulak zeytin ağaçlarından alınan aşı çubuklarından aşılar alınarak gönderdiler. Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Organize Sanayi Bölgemizde bulunan ve yıllardır hiç verim alınamayan zeytin ağaçlarına göz aşı yaparak deneme bahçesi yaptık. Bu çeşit deneme ile Sarı Ulak zeytin çeşidinin bölgemizde uyum sağlayıp sağlamadığını gözlemleyeceğiz. Bölgemize uyum sağladığı takdirde zeytin ağaçlarını aşılama yöntemi ile vatandaşlarımızı zeytin ağaçlarını aşılamaya teşvik edeceğiz. Sarı Ulak zeytin çeşidinin aşı çubuklarını temin eden ilçemize gönderen Tarsus Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayri Erdoğan'a, Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya, Genel Sekreter Hasan Şanlı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Ünal “Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Çerkeşli köyünde 160 dönümlük arazinin 3 dönümüne yine deneme amaçlı örnek bahçe olarak 400 adet İspanyol çeşidi olan soğuğa dayanıklı zeytin fidesi dikimi yapmıştık. Bu çalışmalarımız çiftçilerimizin az masrafla daha çok ürün ve kaliteli ürün almaları, Çerkeşli köyüne yaptığımız bu örnek zeytin bahçesinden ileriki yıllarda verimine bakacağız ve alınan ürünlerden memnun kaldığımız takdirde bu fidelerden bizde göz aşı alarak verimi az veya hiç vermeyen zeytinlere aşı yapılması için vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz” dedi.