Osmaneli'nde “Sera Tesisi” projesi tamamlandı

İlçede geçtiğimiz aylarda yapımına başlanana serada sona gelinirken, projenin Kocaeli pazarında en büyük paya sahip olunması hedefleniyor. “Sera Tesisi” projesi ile ilgili bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli, tarımda Bilecik ilinin Antalya'sıdır. Sakarya ve onun kolları Göynük Suyu, Göksu, Karasu'nun suladığı çok verimli topraklara sahip ilçemiz, en çok köy nüfusunun yaşadığı, tarımla uğraşan sayısının en fazla olduğu ilçe. Bu verimli topraklarda tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek için Osmaneli Belediyesi, BEBKA'nın destekleriyle yöresel ürün üretme tesisi, yeni nesil mezbaha, bakanlık onaylı toptancı hal kompleksi, hayvan barınağı ve hayvan hastanesi, laboratuvar, örnek tarım projesi ve son olarak da modern sera projesini yatırımını tamamlayarak hizmete aldı" dedi.

“Kocaeli ilimizin pazarında en büyük paya sahip olacağız”

Osmaneli tarımına olan katkılarının hızla devam ettiğini anlatan Başkan Şahin, “Osmaneli ilçemizde seracılık alanında örnek bir işletmeyi hizmete sokuyoruz. Bir taraftan fide yetiştiriciliği yaparken, diğer taraftan en önemli ürünümüz olan karpuz ve kavunu en az bir ay önce yetiştirip pazara sunarak pazarda avantaj elde etmeyi inşallah kısa sürede başaracağız. Osmaneli tarımda seralarla bize 100 kilometre mesafedeki sanayi kenti Kocaeli ilimizin pazarında en büyük paya sahip olacağız" dedi.