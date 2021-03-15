Osmaneli'nde "Tematik" denetim

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covit-19) mücadele kapsamında "Tematik" denetim yapıldı.

Osmaneli'nde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Yeni Kontrollü Normalleşme Döneminde Dinamik Denetim Modeli konulu genelge kapsamında "Tematik" denetim yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün de katıldığı denetimde ekiplerler, Covid-19 tedbirleri kapsamında il bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için haftalık tematik denetimine katılarak, esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.