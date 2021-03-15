İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaneli'nde "Tematik" denetim

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covit-19) mücadele kapsamında "Tematik" denetim yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covit-19) mücadele kapsamında "Tematik" denetim yapıldı.


Osmaneli'nde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Yeni Kontrollü Normalleşme Döneminde Dinamik Denetim Modeli konulu genelge kapsamında "Tematik" denetim yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün de katıldığı denetimde ekiplerler, Covid-19 tedbirleri kapsamında il bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için haftalık tematik denetimine katılarak, esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.