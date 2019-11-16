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Osmaneli'nde tır hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza; Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İznik istikametine gitmekte olan Rahmi Kasap (38) idaresindeki 77 AAK 412 plakalı tır, yine aynı istikamete gitmekte olan Hatice Sivri idaresindeki 11 SC 948 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatice Sivri yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahalede bulundu. Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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