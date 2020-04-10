Osmaneli'nde yapılmayan köy yolları vatandaşı çileden çıkardı

Bilecik'te köylüler köstebek yuvasına dönen yollarının yapılmasını istediler.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar ile Sakarya'nın Geyve ilçesinde bağlı Karacaören köyleri arasında bulunan yol, oluşan çukurlar adeta köstebek yuvasının anımsatırken, köylüler bu yolun yıllardır yapılmadığı belirtiyor. Bakımsız yol, tarım ile uğraşan köylüleri isyan ettirirken, Soğucakpınar köyünde yaşayan İbrahim Gül, "Köyümüzün yolu köstebek yuvası gibi, gerekli tedbirler alınmazsa her an kaza yaşanabilir. Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak büyük sıkıntıdayız. Bizler tarlalarımızı ekmek istiyoruz, bunun için ulaşım en büyük sorun. Çevre köylerin merası tarlaları bizler dahil ekilmesi lazım. Zaten şu şartlarda pek işçi çalıştıramıyoruz, yetkililerden isteğimiz köylerimiz arasında ve bizim köyümüzü Osmaneli ilçesine bağlayan yolun asfaltlanması istiyoruz. Bu da mümkün değilse en azından bakım yapılsın, çukurlar kapatılsın. Yağan yağmur sonrası çukurlara biriken sular ulaşımı zora sokuyor. Binlerce dönüm tarım arazisi olan Karacaören, Soğucakpınar ile Osmaneli yol güzergahında yazın sebze ve meyve fiyatlarının artmamasını istiyorsak biz çiftçilere bu konuda yardımcı olunmalıdır" dedi.