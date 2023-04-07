Osmaneli'nde yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri için iftar verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri için iftar programı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı'nın ve Belediye Başkanlığın ortaklaşa yetim, öksüz ve ailelerine yönelik organize ettiği İftar programı Osmaneli Belediyesine ait Sakarya Düğün salonunda düzenlendi. Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin, masaları tek tek dolaşarak misafirlerine “hoş geldin” dedi. Konukların yerini almasının ardından ezanın okumasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı.

İftar sonrası yetim ve öksüz çocukların kendilerine birer emanet olduğunu belirten Kaymakam Yüksel Ünal, Ramazan'ın toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, hoşgörünün güçlendiği bir ay olduğunu aktararak, "Böyle müstesna bir toplulukla bir araya gelmek bizim için önemliydi. Güzel bir iftar akşamında beraber olduk. Çocukların neşesi ve cıvıltısıyla beraber bir iftar açmak ayrı bir zevk oldu. Çocuklar bizim gözbebeğimiz ve hayatın anlamı. Biz devlet ve hükümet olarak siz çocukların hep yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sizleri kimseye muhtaç etmeyeceğiz” dedi.

Güzel bir Ramazan akşamı yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Münür Şahin ise “Burada küçük kardeşlerimizle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Onların gözündeki heyecan ve enerji bizi bütün yorgunluklarımızdan da arındırıyor. Osmaneli'mizim çocuklarına ve gençlerine ne yapsak azdır. Osmaneli Belediye Başkanı olarak çocukları çok önemsiyoruz. Çocuklarımız için çok önemli projeler geliştireceğiz. Çocuklarımızın hayata hazırlanması adına önemli çalışmalar yapacağız. Yine gençlerimizin hayata katılımını, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını ve sorumlu bir birey olmasını sağlamak adına önemli faaliyetler içerisinde olacağız” diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.