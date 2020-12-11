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Osmaneli'ndeki camilerde yağmur duası yapıldı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki tüm camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tüm camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılması çağrısı yapıldı. Yapılan çağrının ardından Osmaneli'nde tüm camilerde Cuma namazının farzından sonra yapılacak yağmur duasına katılmaya davet edildi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan cuma namazın ardından cemaat yağmur duası yaptı.

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