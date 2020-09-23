Osmaneli'ndeki manavlar kapalı pazar alanına alınıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sebze-meyve ihtiyacını karşılayan manavlar kapalı pazar içinde oluşturulan dükkanlara taşınıyor.

Korona virüs tedbirleri döneminde fazla yoğunluk olmaması sebebiyle merkezde kurulmalarına izin verilen manavlar artık kapalı pazar alanında yapılan dükkanlarda yer alacak. Aralık ayı içinde yıkımına başlayacak olan belediye iş hanı ve belediye binasının bulunduğu alan inşaat nedeniyle iş güvenliği açısından sadece yol olarak kullanılacağını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli merkezinde mutlaka çarşıyı oluşturacağız. Merkez TOKİ ve Orman İşletmesi Müdürlüğü arasında yapmakta olduğumuz 500 araçlık park alanı, Balaban İlkokulu önünde oluşturduğumuz meydan ve park, Balaban İlkokulu yanında ve arkasında oluşturduğumuz otopark ve yeni yollar, kadın girişimciler için yapmakta olduğumuz dükkanlar, Tarihi Lefke Çarşısı restorasyonu ile hem yeniyi, hem de eskiyi yaşatan çok güzel bir çarşıya sahip olacağız. Mevcut parkımızda kahve görünümüne gelen alanı yeniden düzenliyoruz ve özellikle küçük çocuklar için çok kalite bir parka dönüşüyoruz. Parkın çevresine ise eski iş hanı gibi özellikle kadınlara yönelik ticaret alanları yapıyoruz. Yeni belediye binamızda sinema, kültür merkezi, nikah salonu, cafe gibi sosyal donatı alanları da olacak. Kısaca yapmış olduğumuz düzenlemelerle Osmaneli merkezi yeni ve eski çarşımızda oluşacak. Artık Osmaneli'de herkes çok güzel bir çarşımızın oluştuğunu görecek" dedi.