Osmaneli'ndeki okullarda öğrencilere korona virüsten korunma eğitimi verildi

Toplum sağlığı personeli Aysun Süme, İsmail Evcen ve Hanife Eryılmaz tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili sağlık eğitimi verildi.

Ebe Süme bulaşıcı virüslerin çeşitlerine değinerek tüm dünyada tehlike oluşturan Korona virüse karşı alınacak önlemleri anlattı. Virüsün yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Ebe Süme, "Dengeli beslenmemiz ve bağışıklığımızı güçlendirmemiz çok önemli. Dış ortamda 24 saate kadar yaşayabilen covid-19 virüsüne karşı ellerimizi 20 saniye boyunca ve sık sık yıkamamız, yüzeylerle temas sonrası hiçbir şekilde yüze, ağza ve göze temas ettirmememiz ve özellikle riskli kişilerin maske kullanması gerekir. Korana virüsü teşhisinde ateş ve diğer laboratuvar bulgulara bakıldığını gripte de, diğer bütün viral üst solunum enfeksiyonlarında da en önemli şey el hijyeni. Solunumla ilgili öksürmek, aksırmaya karşı korunmayı öncelersiniz ama el hijyeni bundan da önemlidir. Kalabalık mekânlar ve toplu taşımalarda mümkün olduğunca yakın temastan kaçınmalıyız " dedi.

Yeni korona virüsün nasıl bulaştığı konusunda bilgiler veren Ebe Süme, "Öksürme, hapşırma, hava yolu ve para ile bulaşır. Ayrıca kalabalık olan yerlerde bankolar, sıramatikler, asansörler, lavabolar, kapı kolları, çay makinaları günde sabah, öğle ve akşam olmak üzere en az 3 kez temizlenmesi gerekir. Elle temas edilen noktaların daha çok dezenfekte edilmesi gerekir” dedi.