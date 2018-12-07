Osmaneli'nden Bozüyük'teki okullara tanışma ziyareti

Osmaneli'ndeki bir grup ortaokul öğrencisi, idareci ve öğretmenleri ile birlikte, Gelin Tanış Olalım, Güzel Uygulamaları Paylaşalım Bilgi Paylaşım Projesi kapsamında Bozüyük ilçesindeki farklı okulları ziyaret etti.

Proje, farklı okullar ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunmak, ülkemizde eğitim alanındaki çeşitlilikler hakkında bilgi edinmek, akran iletişimi ve etkileşimi ile öğrencilerin farklı uygulamalarını yerinde inceleyerek gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğündeki idareciler, ortaokul öğretmenleri ve öğrenciler Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Bozüyük Fen Lisesini ziyaret ettiler. Öğrenciler, konferans salonlarında düzenlenen okul tanıtım programını dikkatle izlediler. Programda sözlü ve görsel sunum yapıldı. Okulda yapılan projeler hakkında bilgi edindiler. Bu proje ve uygulamalar hakkında öğrenciler birbirileri arasın da fikir alışverişinde bulundular.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci "Ziyaret ettiğimiz her üç okulun öğrencilerimizi ve bizleri çok güzel ve organize şekilde ağırlamaları, projeyi önemsemeleri, bizleri memnun etti. Proje kapsamındaki gezilerimiz, planlandığı şekilde devam edecektir. Bizleri misafir olarak kabul eden her üç okulumuzun öğretmen, öğrencilerine, çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.